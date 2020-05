Keha „Ma ei tahtnud enam olla 120 kilo kaaluv heinakuhi!“ Grete Naaber, ajakiri Tiiu , 1. mai 2020, 19:09 Jaga: M

Sirje kaalub nüüd 88 kilo ja soovib oma kaalu langetada veelgi. Foto: Laura Rohtlaan

Pärnumaal Sindis elav Sirje Männa (66) leppis oma koguka kehaga kaua. Kehaga, mis ei tahtnud kuidagi alluda ega ühtki kilo loovutada, ehkki Sirje püüdis, nagu ta ise ütleb, seda tuhandeid kordi toiduga mõjutada. Samas tundis ta, et kaal ei too tervisele kahju ja ettevõetud tööd said tehtud ebamugavust tundmata.