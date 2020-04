TOITUMISNÕUSTAJA VALIK: need toidud hoiavad soolestiku korras ja tugevdavad immuunsust 

Haiguste vastu võitlemisel on ikka kasutatud C-vitamiini. Mitmed uuringud on näidanud, et C-vitamiini tarbimine viiruste esinemissagedust ei mõjuta, kuigi aitab mõningal määral vähendada haiguse kestvust ja tõsidust. Samas on leitud, et C- vitamiini toime koos tsingiga on hoopis tõhusam – 1000 g (200 mg kaupa) C- vitamiini ja 30 mg tsinki päevas leevendab hingamisteede infektsioonide sümptome ning lühendab haiguse kestvust märgatavalt.

Üks parimaid C-vitamiini allikaid on idud. Need sisaldavad suurima võimaliku hulga C-vitamiini 72-tunnise idandamise järel – just siis tuleks selle vitamiini saamiseks idandid ära süüa. Pärast seda hakkab idu kulutama C-vitamiini juba enda tarbeks. Parimateks tsingiallikateks on aga maks, liha, kamajahu, seemned, pähklid, juust, leib, kaunviljad, mereannid (krabid, räim), täisteratooted ja munad.

Foto: MARIANNE LOORENTS

4. Parapähklid

Immuunsuse tugevdamiseks on oluline süüa ka seleenirikkaid toite. Seleeni leidub lihas, piimas ja teraviljades, kuid üldiselt arvatakse, et Põhjamaade mullastikus on seleenisisaldus väike, seega ei ole seda ka liiga palju meie kodumaises lihas ega ka piimatoodetes. Seleenimure on aga murtud, kuid süüa päevas neli parapähklit– sellest saab päevase soovitusliku koguse kenasti kätte.

5. Kvaliteetne valk

Valke vajame selleks, et organism saaks pidevalt toota uusi immuunrakke ja antikehade (kaitserakkude) molekule. Ka immuunreaktsioonide toimumiseks vajalikud ensüümid on valgulised ühendid. Sel põhjusel ei ole kasulik nälgida ega ka valgulist toitu menüüst täielikult välja jätta.