STAAŽIKAS EPIDEMIOLOOG KOROONAVIIRUSEST: kuni vaktsiini ei ole, peame end kaitsma teiste vahenditega 

Viimast on Kutsari sõnul teatud määral prognoositud ka uue koroonaviiruse suhtes – et see võib mutatsiooni tulemusena oma haigusttekitavat võimet kaotada ja jääda meie sekka ringlema aastateks või isegi aastakümneteks.

Mutatsioonid teevad kahtlemata ka vaktsiini loomise keerulisemaks. Kui kaugel ollakse praegu nende loomisega? Millal need võivad meieni jõuda ja kasutusse tulla?

“Vaktsiini loomine toimub praegu ja ka üldiselt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO koordineerimise all, nii et kõik, kes arvavad, et nende kandidaatvaktsiinid võivad kunagi käibele tulla, teatavad oma edusammudest.”

Üleeilese päeva seisuga oli WHO-I andmeid seistme vakstiini kohta, mis on juba kliinilises katsetuses, st neid katsetatakse juba inimestel.

“Põhiliselt katsetatakse neid kolme näitaja suhtes: vaktsiin peab olema ohutu, see peab olema immunogeenne ehk esile kutsuma heal tasemel immuunsuse inimese organismis ja ei tohi anda kõrvaltoimeid. “

Peale selle on WHO-l andmed ka nn eelkliinilistes katsetustes olevate vaktsiinide kohta ja neid on kokku 82. Nii et praegu on WHO koordinatsiooni all arendamisel 82 pluss 7 ehk kokku 89 vaktsiini. “Mõned lootustandvad vaktsiinid on,” kommenteeris Kutsar edusamme.

Kutsari sõnul on teada täpsemad andmed ühe Pekingi biotehnoloogia instituudis arendatava vaktsiini kohta. “Hiinlased on teatanud, et see võib valmis saada 31. jaanuariks 2021. On andmed ka kahe USA arendatava vaktsiini kohta. Üks firma on öelnud, et vaktsiin saab valmis 1. juunil 2021 ja teine korporatsioon on öelnud, et vakstiin võib valmis saada novembris 2020. See on kõige lähedasem aeg, mida on pakutud.