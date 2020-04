Keha 5 põhjust, miks kogu aeg on külm Madis Veskimägi, ajakiri Tiiu , täna, 15:34 Jaga: M

Foto: iStockphoto

Soojus on üks inimese põhivajadusi. Kui tuba on soe, kehatemperatuur normaalne ja riided kohased, kuid külmatunne vaevab pidevalt, siis on see väga häiriv ega saa rääkida heast elukvaliteedist.