VÄHIRAVIFOND TÕI NAISE NÄOLE NAERATUSE: naudin päikest ja kevadet, ootan suve! 

" Veel jaanuaris olin voodi külge “aheldatud”, isegi WC-s käimine oli väga kurnav," kirjutab Marika. "Täna aga olen saanud uuesti jalad alla. Kahe kuuga, mil olen võtnud fondi toel ravimit, on kogu olemine samm sammult paremaks läinud.

Ilma hapnikumasinata ei olnud varem võimalik üldse olla. Tänu ravimile aga paranes hingamine kohe, sisuliselt esimesest tabletist alates. Hapnikumasina kasutamise vajadus on vähenenud oluliselt.

Tugevatoimeliste valuvaigistite annust on vähendatud kõvasti. Käega katsutavad "mummud" kehal on vähenenud olematuteks. Need põhjustasid varem tugevaid valusid.