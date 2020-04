Nahkhiirtelt inimese kopsudesse: koroonaviiruse evolutsioon 

SARS on meie praeguse vaenlase lähedane sugulane. Kui külmetushaiguste koroonaviirused kipuvad mõjutama vaid ülemisi hingamisteid (peaasjalikult nina ja kurku), mistõttu on nad ka hirmus nakkavad, puudutab SARS peamiselt alumisi hingamisteid (täpsemalt kopse) ning põhjustab seega palju karmima tõve, mille suremusstatistika on kusagil 10 protsendi kandis (MERS, mis ilmus 2012. aastal välja Saudi Araabias ning liikus nahkhiirtelt kaamlitele, neilt inimestele, põhjustas samuti tõsiseid alumiste hingamisteede haigusi, kusjuures suremus oli 37 protsenti.) SARS-CoV-2 käitub nagu üks koletislik mutanthübriid kõigist koroonaviirustest, mis enne teda tulid. See võib nakatada ja levida meie kogu hingamissüsteemis. „Seepärast ongi see nii jube,“ rääkis mulle mikrobioloogia ja immunoloogia professor Stanley Perlman, kes on üle kolme aastakümne erinevaid koroonaviiruseid uurinud. „Sel on SARSi ja MERSi koroonaviiruste jõud alumistes hingamisteedes ning külmetus-koroonaviiruste levimisoskus.“

Esiteks, kui kujutada oga seenelaadset kuju, siis „kübar" on kui molekulaarne võtmeke, mis mahutub kenasti meie rakkude „lukkudesse". Neid „lukke" kutsuvad teadlased retseptoriteks. SARS-CoV-2 kübarake sobitub ideaalselt meie retseptorisse nimega ACE-2. Seda leidub inimkeha mitmetes osades, k.a kopsude ja neerude rakkudes. Koroonaviirused ründavad aga just kopse, sest nende ACE-2 retseptorid on välismaailma suhtes nii avatud. „Viirus teeb lihtsalt hopsti! sisse," selgitas Perlman, „samas neeru pole niisama lihtne sisse trügida."

Kui esimene SARSi viirus suutis end ACE-2 retseptori külge kinnitada, siis SARS-CoV-2 seob end selle külge kümme korda osavamalt, selgitab mulle Kizzmekia Corbett, Riikliku Terviseinstituudi vaktsiiniuurimiskeskuse juhtivteadlane. „Kinnitus on tugevam, mis võib potentsiaalselt tähendada, et nakatumisprotsessi algus toimub tõhusamalt.“ SARS-CoV-2 omab nähtavasti ka unikaalset võimet, mida SARSil ja MERSil ei ole, kasutada ensüüme inimese kudedest, nende seas furiini, mida meie kehas palju leidub, et lõigata proteiini „kübar“ tüvest lahti. Ainult nii suudab tüvi siis viiruse membraani inimraku omaga ühildada, võimaldades viirusel oma RNAd rakku süstida. Põhja-Carolina ülikooli epidemioloogiaosakonna abiprofessor Lisa Gralinski selgitab, et see supervõime end retseptoriga siduda ning inimese ensüüme sissetungiks kasutada „võib seda uut viirust ülekandumisel ja arvukal nakkamisel palju abistada“.

Kui koroonaviirus inimkehasse tungib, kinnitudes ülemistesse hingamisteedesse ning vallutades rakku, hakkab ta ennast kiirelt kopeerima. Kui enamik RNA viiruseid peremeesorganismis paljuneb, on see protsess kiire ja räpane, neil pole ju mingit veaotsimismeetodit. See tähendab sagedasi ning suvalisi mutatsioone. „Enamik neid mutatsioone tapab viiruse otsemaid,“ selgitas Andersen. Erinevalt teistest RNA viirustest oskab koroonaviirus aga mingil määral oma kopeerimisvigu ära tunda. „Neil on tegelikult ensüüm, mis vigu parandab,“ ütles mulle Denison.

Denisoni labor Vanderbiltis oli esimene, mis viirustega katseid tehes kinnitas selle ensüümi olemasolu, mis teeb koroonaviirusest, kui nii võib öelda, kavalpeast muutuja. Viirus püsib peremehes stabiilsena, kuni puudub mingi mõjuv tarvidus muutuda, ent kui vaja, hakkab muunduma tohutul kiirusel. Iga kord kui viirus uuele liigile külge hakkab, suudab ta kiirelt transformeeruda, et ellu jääda uues keskkonnas, millel on uutmoodi füsioloogia ning mille immuunsussüsteem pole talle tuttav. Kui aga viirus õpib liigisiseselt kergesti levima, siis on tema suhtumine otsekui „tore, kõik hästi, pole vaja midagi muuta“, kirjeldab Denison. Nüüd näib, et just inimestega see toimub. SARS-CoV-2 ringleb mööda maakera, väikeste sisemiste variatsioonidega, kuid ükski neist viiruse käitumist ei näi mõjutavat. „See siin pole viirus, mis kiirelt muutub. See käitub juba nagu rallivõistluse kiireim masin. Ta juhib seda võidusõitu ja miski tema teed ei takista. Tal pole mingit tarvidust autot vahetada.“

Viirus kopeerib ennast, et võimalikult kiirelt ja suurtes kogustes peremeeskehast lahkuda ja levida. Seda teeb ta läbi lima, tati, röga, isegi hingeõhu kaudu. Koroonaviirus on selles juhtumisi erakordselt osav. Eelretsenseerimata uurimus Saksamaalt, üks esimesi väljaspool Hiinat, mis uurib Covid-19 patsientide diagnoose, leidis kindlaid tõendeid sellest, et nakatunud inimesed levitasid koroonaviirust märkimisväärselt, enne sümptomite teketki. Põhimõtteliselt võib öelda, et viirus kannab nähtamatukstegevat mantlit — ilmselt tänu suurepärasele omadusele end meie rakkudega siduda ja ühenduda. Teadlased eeldasid, et tuvastamata Covid-19 haiged, või kergete sümptomitega nakatunud sümptomid on 55 protsendi ulatuses sama nakkusohtlikud kui väga tõsised juhtumid. Üks teine uurimistöö leidis, et raskelt haiged patsiendid (sellised, kes vajavad haiglaravi), levitavad viirust hingamiteesde kaudu kuni tervelt 37 päeva.

Peremeesorganismist väljaspool, n-ö parasiitlikus puhastustules viirus hingitseb, päris ära siiski ei sure. Sada miljonit viiruseosakest mahub nõelapea otsa. Üldiselt on vaja tuhandeid või kümneid tuhandeid, et looma või inimest nakatada ning eluvõimeliseks jäävad nad kauaks. Montanas asuva Rocky Mountain Laboratories'i viiruste uurijad, kes tihedalt seotud Rahvusliku allergia ja nakkushaiguste instituudiga leidsid, et viirus peab vasest pinnal vastu neli tundi, papil 24 tundi ning plastmassil või roostevabal terasel kuni kolm päeva. Nad leidsid ka, et viirus suudab õhus heljudes kuni kolm tundi elus püsida. Õhus kannavad teda imetillukesed piisakesed, mida haigestunu välja hingab, aevastab või köhib. (Mõned uurimused pakuvad, et viirus võib aerosoolina eksisteerida, kuid seda vaid väga piiratud tingimustel.) Tõsi, enamik viiruseosakesi kaotab oma jõu siiski üsna ruttu. Esimesed kümme minutit on nakatumiseks kõige soodsamad. Mõistagi muutis nakkusoht paljud meist germofoobideks.