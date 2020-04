KOROONAVIIRUS EESTIS: iga neljas nakatunu ei tea, kuidas ta haigeks jäi 

Esimene teadmata allikast nakatunu ilmnes Eestis 3. märtsil ning koroonakriisi haripunktis, märtsi lõpus ja aprilli alguses, ei osanud iga kolmas inimene öelda, kust ta viiruse külge sai. Kokku on Eestis (mõni päev vanade andmete põhjal) 410 teadmata kohast alguse saanud haigusjuhtu.

Viimase kahe nädala numbrid on veidi positiivsemad: kokku on koroonaviirus tuvastatud selle aja jooksul 276 inimesel, paljudel neist Tallinnas. Üle poole, 57 protsenti nakatunutekst, on haiguse saanud külge kas kodus või tööl. Ometi on ka viimased nädalad toonud üle 50 teadmata kohast külge hakanud haigusjuhu.

Foto: Terviseamet

Koroonakriisi võtmehetk oli 5. aprill. Just siis oli Eestis üle 750 aktiivse haige, mis oli pandeemia tipp. Samas langes aga samal päeval positiivsete testide arv alla viie protsendi, kus on püsinud praeguseni.

„Kui me räägime, et haigestumuse kiirus langeb alla viie protsendi, siis see üldjuhul tähendab, et epideemia on taandumas,“ ütles Härma. Eestis on praegu umbkaudu 265 aktiivset Covid-19 juhtu ehk inimest, kes haigust läbi põevad. Saaremaal jõuti haigusjuhtudega püsivasse langusesse juba aprilli algul, Tallinnas sel nädalal.

Üle poolte, 61 protsenti, Eesti inimestest on koroonaviirusest tervenenud, kolm protsenti kahjuks hukkunud. Euroopa keskmine suremus on aga suisa 10,5 protsenti.