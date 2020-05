MÜRGISTUSI ON ROHKEM: inimesed võitlevad viiruse vastu rohke kodukeemiaga, aga ka MMSi ja eetri joomisega 

Kui osal inimestel on koroonaviirusest justkui täiesti ükskõik, siis teised on koristus- ja desinfitseerimistöö nii põhjalikult ette võtnud, et on saanud kodukeemiast või desovahenditest lausa mürgistuse. Koroonaviirusega võideldakse ka eetri ja MMSi joomise abil. „Kas viirust saab tappa liiklusvahendite heitgaase tuppa lastes?” – see on ilmselt üks kummalisemaid küsimusi, millele mürgistusteabekeskus on pidanud vastama.

Meie kodudes on praegu ilmselt ennekuulmatus koguses kodukeemiat ja desinfitseerimisaineid. Ja kõik need pole peidetud kaugesse kapinurka või pandud kõrgele riiulile, nagu peaks. Mõni inimene liialdab keemia kasutamisega, mõni kasutab neid teadmatusest valesti, mõni võtab kogemata valest pudelist lonksu – ja ongi mürgistus käes.

„Eile puhastasin korterit Domestose ja teiste kodukemikaalidega. Eile oli köha. Täna on köha vähenenud, kuid köhimisel on rindkere valus. Mida teha?“ See on praeguse aja tüüpilisi näiteid täiskasvanute mürgistusest ja kõnedest mürgistusteabekeskusse.