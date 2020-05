Tartu Ülikooli teadlased arendavad maailmas ainulaadset koroonaviiruse kiirtesti 

Ülikool teatab pressiteates, et koroonaviiruse pandeemia on nõudnud tuhandeid inimelusid ja rahvusvaheliste teadlaste hinnangul võib viirus sügisesel gripihooajal taas massiliselt levima hakata. Seetõttu on oluline valmistuda järgmiseks potentsiaalseks viirusepuhanguks uute lahendustega, suurendades testimisvõimekust väljaspool kesklaboreid ja haiglaid.

„Test tuvastab sarnaselt praeguste meetoditega viiruse RNA ninakaape proovist – nii on see nakkuse tuvastamisel usaldusväärne lahendus,“ selgitas Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi vanemteadur Kaido Kurrikoff. „Teadustöö eesmärk on tuua kiirtest turule juba selle aasta sügisel, et olla valmis järgmiseks pandeemiaks. Tehnoloogia kasutamine annab rohkem iseseisvust ajal, mil tarneahelad võivad eriolukorra tõttu katkeda, ning selline pädevus ja tootmisressurss aitavad tagada riigi julgeoleku ja majandusliku toimetuleku,“ lisas ettevõtte Selfdiagnostics tegevjuht Marko Lehis.