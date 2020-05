KUIDAS VÕIDELDA AHVATLUSTEGA? Neli soovitust, mis aitavad kodus püsides heas vormis olla 

Personaaltreener ja Rakvere saadik Siim Kelner lohutab, et ka treeneritel on praeguses olukorras keeruline leida motivatsiooni järjepidevaks treenimiseks ja tervislikuks toitumiseks, ning annab neli praktilist soovitust, kuidas praegu vormis püsida:

„Plaani koostamisel on väga oluline, et oleksid endaga aus ning mitte liialt optimistlik,“ rõhutab Siim. Inimene peab ise mõistma, millisel päeva poolel talle sobib trenni teha. „Kui oled õhtuinimene, siis tõenäoliselt ei ole trenn hommikul kell 6.30 sinu jaoks tõhus. Mina olen näiteks samuti õhtuti oluliselt energilisem ja seepärast planeerin trennid õhtusse,“ räägib Siim. Õige aja valimise kõrval on veel olulisem regulaarsus. „Alustamine on alati raske, aga mida järjepidevamalt treenid, seda kergemaks läheb.“ Trennide tiheduse osas ütleb Siim, et kui inimene ei tõsta pidevalt suuri raskusi ja hoiab ennast pigem lihtsamate harjutustega aktiivsena, siis ei ole mingit põhjust, miks mitte iga päev sportida. „Kõige parem oleks panna esmalt paika nädalane treeningkoormus ja siis otsustada, millise treeningtihedusega seda täidad.“