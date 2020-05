SÜDAMEHAIGUSED POLE KUSKILE KADUNUD. Kardioloog: kurja juur on sageli ülekaal 

Kardioloog tõdeb, et praegu on teised haigused COVID-19 varju jäänud, sealhulgas ka südame- ja veresoonkonnahaigused. Seda nii avalikkuse silmis kui ka meditsiini enda sees.

Mina aga tegin just spetsiaalse statistika meie haigla põhjal ja võin väita vastupidist: alates eriolukorra kehtestamisest kuni eelmise nädala lõpuni on meie majas, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, müokardiinfarktiga haigeid 25% võrra rohkem. Püütakse leida põhjuseid, miks see nii on. Välismaal räägitakse infarktihaigete vähenemisest 38–75% võrra, kuid seal on koroonaviirus üle pea löönud ja meditsiinisüsteem ummistunud. Haiged ei julge haiglasse tulla ning on kaebustega tagasihoidlikumad. On ka esitatud hüpotees, et põhjuseks on isolatsiooni ning rahuliku kodus viibimisega kaasnev stressilangus, kuid mina vaataksin asja teise nurga alt.

Majandus praktiliselt seisab ning paljud aktiivsed inimesed, nagu firmaomanikud, on jäänud tööta, ja pigem eeldan, et nende psühhoemotsionaalne pinge on suurem, põhjustades ägedaid südamehaiguseid. Meie majas see nii ka välja paistab."

Kas koroonaviirus soodustab südamehaiguste teket?

Kindlasti. On ka teada, et koroonaviirus tabab eelkõige inimesi, kellel on rohkelt kaasuvaid haiguseid. Minul oma praktikas nendega kokkupuudet pole küll olnud, sest nii meie haiglas kui riigis tervikuna on vastavaid haigeid suhteliselt vähe. Ent kirjanduse andmetel, nii nagu paljude infektsioonide tulemusel, võib ka koroonaviiruse korral tekkida südamelihase põletiku tõttu kahjustus, mis kas maskeerib või kutsub esile müokardiinfarkti. Kui haigete üldarv oleks suurem, oleks ka neid näiteid rohkem.

Kuidas iseloomustaksite tervikuna Eesti rahva südametervist?