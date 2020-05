Apteeker võrdleb: intiimpiirkonna hoolitsuseks on erivahendid 

ABC Teepuuõli Femigel Foto: Stanislav Moshkov

+ soovitatav on kasutada toodet aeg-ajalt, et toetada ja säilitada normaalset mikrofloorat

+ võib kasutada välissuguelunditel ja tupesiseselt

+ sisaldab optimaalses kontsentratsioonis 2,7% looduslikku antiseptikumi Australian Bodycare® teepuuõli (Melaleuca alternifolia)

+ teepuuõli antiseptilised omadused vähendavad bakterite, seente ja pärmseente paljunemist ning toetavad intiimpiirkonna loomulikku mikrofloorat

+ geel pakub kauakestvat niisutust, aitab säilitada normaalset pH tasakaalu ning leevendada intiimpiirkonna kuivust, sügelust, ärritust ja ebamugavustunnet

+ on värvitu hormoonivaba geel, mis ei määri ega põhjusta ärritust

+ pakendis on neli aplikaatorit, mida on mugav kaasa võtta