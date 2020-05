Hõõrume peopesad kuumaks! Kätemassaaž toob parema enesetunde 

Piisab vaid igapäevasest kätemassaažist, et olla erksam ja oma kehaga paremas kontaktis, kinnitab massaažiterapeut Hindrek Vou. „Kätel asuvaid punkte mudides annab ka järele nii mõnigi valu,“ kinnitab ta.

Hindrek Vou on tugevate käte ja ladusa suhtlemisega massaažiterapeut, kel jagub entusiasmi enesetäiendamiseks ja uute terviseteemade avastamiseks. Inimesi on ta aidanud viisteist aastat, enesemassaaži võtetega tutvus aga juba seitseteist aastat tagasi.

„Juba esimese korraga tundsin, et olen erksam. Sain rohkem energiat, magasin rahulikumalt ja sügavamalt. Aastast aastasse olen kogenud sedasama,“ räägib Vou oma enesemassaaži kogemusest. „Ka inimesed on mulle öelnud, et neil on rohkem energiat, nad magavad paremini ja meel on rõõmsam.“