VIDEO | Marek Strandberg: viirus ei ole kuhugi kadunud Ohtuleht.ee , täna, 05:24

Marek Strandbergi sõnul on teadusartiklid kinnitanud, et kuni pooled koroonaviiruse kandjad on ilma sümptomiteta. “Loomulikult tahame me kõik ühiskonna taas avada, taastada majanduse ja normaalse elu. Täna me teame aga, et koroonaviiruse nakkust võivad kanda ka ilma haigustunnusteta inimesed. Neid võib olla kuni pool nakatunutest,” ütleb Strandberg.