DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks kopsupõletikuga ei lähe palavik alla? 

Kopsupõletik pole nohu, antibiootikumikuur kirjutati ka rohkem kui viieks päevaks ja ilmselt on muidki ravimeid määratud, näiteks rögalahtistavaid. Igatahes kopsupõletik kui selline nädalaga ei möödu ja et tänapäeval on palju ravimresistentseid mikroobe, siis võib juhtuda, et tuleb ka teist antibiootikumi proovida, aga vahepeal on mõistlik teha antibiogramm – uuring, millistele antibiootikumidele on antud juhul haigusetekitaja rohkem tundlik.