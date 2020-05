KAS MEIL OLEKS ROOTSILT MIDAGI ÕPPIDA? Staažikas epidemioloog: kahtlemata oleks 

Kuulo Kutsar on rääkinud ka Rootsi peaepidemioloogi ja Rootsi epideemiatõrje peastrateegi Anders Tegnelliga.

"Kogu strateegia eesmärk on aeglustada viiruse levikut ja mitte koormata tervishoiusüsteemi," selgitas Kutsar. "See on neil ka kenasti õnnestunud, sest kui nad tegid matemaatilise modelleerimise koolide sulgemise kohta, siis selgus, et alg- ja põhikoolide sulgemise korral puuduks töölt 10% tervishoiutöötajaid, st eeskätt arste ja õdesid - see oleks ju lausa tervishoiuvõrgu kahjustamine. Sellised põhimõtted on neil aluseks."

Samal ajal tuginevad nad Kutsari sõnul sellele, mis on maailmas üldteada: et üle 80%-l nakatunud inimestel tekivad kerged ja sageli vaevumärgatavad haigusnähud, kuid selle tagajärjel kujuneb neil välja immuunsus ja nad ei nakatu edaspidi ei ise ega levita ka viirust teistele inimestele

"Selline on võetud suund inimeste kaitsmiseks tingimustes, kus vakstiini pole."

"Rootslased väga loodavad kogukonna immuunsuse kujunemisele, aga kuidas see tegelikult välja kujuneb, mil määral see on õigustatud, eks seda näitab kindlasti lähitulevik," ütles Kutsar.

Kas see pole mängimine inimelude hinnaga? Eesti on küll ka rahvaarvult väiksem, aga meil on 55 surnut, samas kui Rootsis ligi 2800. (5.mai seisuga)