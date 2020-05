Võrus juubelipeolt koroonaviiruse saanud naine jäi kuueks nädalaks karantiini 

Tallinlanna Margit Kaska (47) on üks neist, kes märtsi algul Võrus peetud juubelipeol koroonaviirusega nakatus. Praeguseks on ta tervenenud, kuid kinnitab, et nii kaua pole ta veel kunagi ühtegi haigust põdenud.

Esimest korda räägin Margitiga siis, kui tal on haigusnähtude ilmnemisest möödas kaks nädalat. Parimal juhul võiks ta juba terve olla, kuid temal on endiselt pidevalt 37,1 palavik, köha ja nõrkustunne.

Vahepeal oli Margit ka üle 38kraadise palavikuga voodis. „Siis oli lihtsalt väga-väga halb olla,“ nendib ta. Aga ülejäänud aja on ta jalul olnud, jätkates üle interneti töötamist. „Arvan, et kui ma koroonast midagi ei teaks, siis peaksin seda tavaliseks köhaks ja käiksin tööl edasi,“ tõdeb Telelehe toimetajana töötav naine.

Margit on kindel, et ta nakatus COVID-19 viirusesse 7. märtsil, kui käis koos abikaasaga Võrus juubelipeol – selsamal, mis on meedias suurt kajastust leidnud.