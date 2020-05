Lapsed LASTEFONDI ÄHVARDAB KOPSAKAS TRAHV. Kas uus reklaam solvab tõesti lapsi? Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 12:39 Jaga: M

Lastefond arvab, et on äärmiselt ebatõenäoline, et seda reklaami võiks tõlgendada kui Lastefondi, riigi või kellegi muu taotlust lapsi sõna otseses mõttes tootestada, hinnastada ja müüa Foto: Erakogu

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond annab sotsiaalmeedias teada, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on alustanud menetlust reklaamide “Eesti kalleimad lapsed" osas. Fond on saanud hoiatuse, et kui esmaspäeva hommikul kella 9-ks ei ole kõik reklaamid eemaldatud, ähvardab neid kuni 3200 eurone trahv.