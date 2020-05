Toitumisterapeut vastab: mida teha, kui diabeetik armastab pastille? 

Selleks, et aru saada, kas ja kui palju toode sisaldab suhkruid, on soovitatav lugeda pakendi infolehte. Infolehel on märgitud toote koostis kahanevas järjekorras, detailne koostis on märgitud toiteväärtuste tabelisse. Imemispastille leiab ka ravimite hulgast, nende koostise kohta saab lugeda ravimi infolehelt, kui seda enam alles pole, saab kontrollida ravimiregistrist. Seal on antud suhkru kogus imemistableti kohta. Paraku on suhkru kogus nii tavakaupluste pastillides kui ka apteegist leitavates päris suur ning see võib mõjutada veresuhkru taset. Ravimite pakenditel on antud ka hoiatus diabeetikutele.