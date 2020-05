Hea nõu Arst vastab: mida teha, kui kriimustus jätab tumeda jälje? Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna, 15:50 Jaga: M

Foto: Pixabay

"Suvel juulikuus käisin ujumas ja paadisillal hüppas võõras koer nii rõõmsalt minu najale, et tõmbas küünega minu vasakule kintsule pika kriimu. See paranes tükk aega, kriimu ümber tekkis ka suur sinikas. Nüüd on sellest juhtumist pool aastat möödas. Kriim on paranenud, aga sinise varjundiga triip on kintsul ikka alles ja tundub, et see ei kavatsegi kaduda. Kui kaua selline sinikas võib püsida ja kas peaksin seda kuidagi ravima?" küsib 50aastane Tiiu lugeja.