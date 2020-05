Hea nõu Arst vastab: mida teha, kui silm on hakanud kõõritama? Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna, 12:57 Jaga: M

Foto: Vida Press

"Nooruses olid mul ühtemoodi silmad, aga aja jooksul on hakanud mul parem silm muutuma – see on loium kui teine ja vaatab veidi kõõrdi. Ilmselt on viga selles, et see silm on ka lühinägelikum kui teine (–1,5). Kuidas saaksin seda iluviga vähendada? Olen seni hakkama saanud prillideta, sest vasak silm näeb normaalsemalt (–0,5). Kui panna parema silma ette õige tugevusega prilliklaas või kontaktlääts, kas see aitaks silma uuesti teise sarnaseks muuta?" kirjutas Tiiu toimetusele 46aastane lugeja.