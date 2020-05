Hea nõu Arst vastab: mida teha, kui allergik igatseb koera? Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna, 13:07 Jaga: M

"Minu poeg on juba väikesest saadik allergiline loomakarvadele. Kasside ja hobuste lähedus tekitab tema hingamisteedes ägeda reaktsiooni, kuid seda teevad ka koerakarvad. Samas on ta hingesopis igatsenud endale alati koera ja see soov pole üle läinud ka nüüd, kui ta on täiskasvanu. Kas on mingi võimalus, kuidas allergik saaks koera pidada, ilma et ta peaks kogu aeg ravimeid neelama?" kirjutas lugeja Tiiu toimetusele.