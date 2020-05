ERIOLUKORD EI PÄÄSTNUD KOROONAHAIGUSEST: meie pere nakatumiseks piisas ühest inimesest, kes tuli haigena tööle 

„Olen Covid-19 positiivne!!!“ kirjutas Gerlin Teesalu sotsiaalmeedias kohe, kui sai kinnituse oma nakatumisest. Tundus, et osa tuttavatest sai šoki – appi, kas see haigus on tõesti olemas! Sellele järgnes hirm. Soomes elav eestlanna otsustas, et on oma haiguse suhtes aus ja avameelne, ükskõik, kuidas see ka ei kulgeks.

„Andke märku, kui soovite igapäevast ülevaadet, kuidas haigus kulgeb, võin oma kogemusest vabalt rääkida,“ andis Gerlin sõpradele teada. Ta oli väsinud meediakajastustest, mis läksid aina kurjakuulutavamaks, ja nägi, et reaalsetelt haigetelt tuli väga vähe infot. „Viirus võttis minult kahe nädalaga kogu minu jõuvarud,“ ütleb naine, kes on nüüd taastumas.

Gerlini pere jäi haigeks siis, kui eriolukord oli kestnud juba mitu nädalat. Töö ehitusel ei andnud võimalust kodukontorisse varjuda. „Meie pere haigestumiseks piisas vaid ühest mehest, kes arvas, et haigena tööle tulemine on õige käitumine. Mina haigestusin esimesena ja minule järgnes veel seitse inimest minu töökohal, kes olid saanud sellelt mehelt nakkuse.“ Gerlin viis viiruse koju ka oma mehele.