RANGE KOROONAKONTROLL SEAB PIIRID! Suurhaigla hoiatab: EMOst saab abi vaid kindlatel tingimustel 

Regionaalhaigla (PERH) Põhja meditsiinistaabi juht Peep Talving on aprilli lõpus pöördunud terviseameti poole, et saada aimu, kuidas on järgnevatel suvekuudel planeeritud perearstide töö. Teavet on vaja, et haigla saaks planeerida oma tööd olukorras, kus koroonaviirusest on jätkuvalt elumärke ja plaaniline ravi on taastatud.