PUUGIHOOAEG ON KÄES: kas kliinikus on turvaline vaktsineerida? 

Confido arst dr Andreas Abel kinnitab, et vaktsineerimine kliinikutes on turvaline. „Vastuvõttude planeerimisel arvestame, et korraga oleks kohapeal võimalikult vähe patsiente. Lisaks järgime kõiki terviseameti seatud reegleid ning kõik töötajad kasutavad vajalikke isikukaitsevahendeid,“ kinnitab Abel. Ta lisab, et patsientidel on kohustuslik kanda kaitsemaski, mis antakse vajadusel kliinikus, ning desinfitseerida käed. Enne vastuvõttu mõõdetakse kõigil patsientidel kontaktivabalt kehatemperatuuri. COVID-19 sümptomitega või nakkuskahtlusega patsiente teenindatakse kaugkonsultatsioonide abil.