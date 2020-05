DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui silm sügeleb? 

Silm võib sügeleda ilma mingi olulise põhjuseta, nagu iga muu koht inimese ihul. Aga kui sügeleb ja kipitab ja tahab paiste minna, siis on kas konjunktiviit – limaskesta põletik, mille põhjuseks kõige sagedamini mustade kätega hõõrumine, või odraiva – silmalau rasunäärme põletik.

Silmaarstile ilmselt kohe ei pääse, aga head salvi saab ka perearst soovitada. Kodustest vahenditest on hea teekott – pärast teejoomist jahtunult silmale panna. Kummelitee oleks muidugi veidi asjalikum.

Ja mitte mingil juhul ei tohi nühkida – see teeb asja ainult hullemaks. Odraiva vastu on rahvameditsiinis hea soovitus – vanaeit peab silma sülitama, siis läheb paari päevaga üle. Võin täie vastutusega kinnitada, et nii ongi.