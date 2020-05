SÜNNIMÄRK ON KAHTLANE? Onkoloog: unustame ükskord ära, et päike on naha sõber ja kahjustunud nahk on ilus! 

Kõige rohkem diagnoositakse Eestis nahamelanoomi esimeses staadiumis, mis tähendab seda, et kasvaja ei ole lümfisõlmedesse ega teistesse organitesse levinud ning melanoomi paksus on kuni 1 mm. Kümne aastaga on vähenenud II staadiumi melanoomi esmasjuhtude arv ning suurenenud on I staadiumi juhtude arv. Eestis on nahamelanoomi viie aasta suhteline elulemus 10 aastaga paranenud naistel 10% võrra ning meestel 25% võrra – vastavalt 81% ja 87%. Esimese staadiumiga on viie aasta elulemus 99%.

Samal teemal Keha KAS SÜNNIMÄRK ON OHTLIK VÕI MITTE? Paar päeva ärevust, kuni uuringul selgus vastus Kui sünnimärk on kahtlane või on seal selged pahaloomulisuse tunnused, siis järgneb lesiooni kirurgiline eemaldamine. Siin on oluline murda müüt, et sünnimärgi eemaldamine on ohtlik ja see ongi põhjus, miks kasvaja levib edasi. Kirurgiline eemaldamine on siiski ainuke viis, kuidas saame lesiooni uuringule saata ning saada patoloogilt diagnoos, mis tüüpi kasvajaga on tegu. Edasine ravi järgneb vajadusel vastavalt kasvaja staadiumile.

Kahjuks on ka patsiente, kes on pahaloomulist kasvajat pikka aega kasvatanud ja selle diagnoosimiseks ei vaja arst isegi enam dermatoskoopi, vaid tunneb võimaliku pahaloomulise kasvaja juba palja silmaga ära. Kindla diagnoosi määramiseks saadetakse preparaat alati histoloogilisele uuringule – nii tehakse absoluutselt kõikide kirurgiliselt eemaldatud sünnimärkidega.

Sünnimärkide kontroll on kiire ja valutu protseduur. Kahjuks ei ole dermatoskoopiat valdavaid arste igas Eesti haiglas. Kui avastate, et üks või mõni sünnimärk on teistest erinev või tekitab muret, siis tasub uurida, kas teie perearst on liitunud Dermtesti teledermatoskoopia lahendusega. Sellisel juhul tehakse murettekitavast lesioonist pilt ning see saadetakse dermatoskopistile. Patsient saab vastuse kahe tööpäeva jooksul, inimene ei pea sõitma teise linna või ootama mitu kuud arsti järjekorras.

Foto: Pixabay

Alaealised ja solaarium

Ootan pikisilmi päeva, mil Eestis keelatakse alaealistel solaariumis käimine. Tegin koos Dr. Niine Nahakliinikuga vastava ettepaneku terviseametile ja sotsiaalministeeriumile juba seitse aastat tagasi. Alles 2019. aastal jõuti selleni, et võeti vastu seaduseelnõu, mis keelab alaealistele solaariumis käimise ning tätoveerimise. Loodan väga, et meie inimeste tervise huvides võetakse uus rahvatervise seadus peagi vastu.