Arst vastab: millised on lugemiseks tervislikud valgustid? 

Vastab silmaarst Aili Madissoon:

Tervislike valgustite teema on praegu üsna aktuaalne. Uued säästlikud pirnid valgustavad põhiliselt lühema lainepikkusega, siniste toonidega. Uuringud hiirtega on tõestanud, et suures koguses sinine valgus kahjustab tõepoolest silmapõhjas nägemisteravuse eest vastutavaid tundlikke rakke.

Kõige võimsam sinise valguse tootja on päike. Ilmselt seepärast on inimese silm juba evolutsiooni käigus arenenud nii, et lääts filtreerib suure osa sinisest lainepikkusest välja. Hiirte silmaläätsed nii head filtrid ei ole. Samuti on laste veel välja arenemata silmad sinise lainepikkuse ees kaitsetumad.

Kui me ei vaata otse päikesesse, siis satub silma hajutatud valgus, mis on vähem intensiivne. Samuti tuleb suhtuda LED-valgustitesse – kui neid kasutada üldvalgustuseks lae all, siis ei satu valguskiired otse silma. Siiski ümbritseb meid aina enam LED-valgusallikaid. Ka teleri-, arvuti- ja telefoniekraanid on hajutatud LED-valgustusega. Samas kõik LED- lambid ei ole ühesuguse valgusspektriga, on ka selliseid, kus sinise lainepikkuse osa ei ole nii suur.