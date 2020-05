Apteeker võrdleb: nende vahenditega saad leevendust kuumahoogudele! 

Menopausi algust mõjutavad nii geneetilised tegurid kui ka suitsetamine ja kehamassiindeks. Keskmine vanus menopausi saabudes on 51,4 aastat.

Perimenopaus on üleminek fertiilsest east menopausi, millele on iseloomulikud kuumad hood ja ebaregulaarsed tsüklid. See kestab tavaliselt neli aastat enne menstruatsiooni täielikku lõppemist.

80 protsendil naistest kestavad kuumad hood enam kui aasta ning ravita taanduvad need tavaliselt iseeneslikult nelja aastaga. Üheksal protsendil naistest kestavad kuumahood edasi ka pärast 70. eluaastat.

Madal naissuguhormoonide tase kiirendab luukadu (osteoporoosi), seda eelkõige menopausi viiel esimesel aastal. Luukoe vähenemine on tingitud ka vanusest, soost, eluviisist ja toidust.