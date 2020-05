Ettevaatust, spirulina! Populaarne toidulisand võib sisaldada saasteaineid 

Oluline on veenduda, et spirulinas ei leiduks saasteaineid. Kui pole mahemärgistust, ei saa selles kindel olla!

Valgurikas ja unikaalse toitainete koostisega spirulina on kergesti seeditav, sobides hästi toidulisandiks. Spirulinat valmistatakse ka tablettide ja graanulitena, kuid suuremalt jaolt on see saadaval pulbrina.