Ettearvamatu vaenlane kehas: „See haigus võib ronida igale poole.“ 

Jäigastav lülisambapõletik on põletikuline liigeshaigus, mis pakub küllaga üllatusi. Paraku pole need alati positiivsed – kogu organismi haarav põletik võib välja lüüa väga erinevates kehaosades.

Reet Romet (53) põeb kroonilist jäigastavat lülisambapõletikku ehk anküloseerivat spondüliiti. Juba lapsena oli tal selg haige ja valutas tihti – siis arvati, et tegu on skolioosi ehk lülisamba kõverdumisega. „Kuigi ma tantsisin ja võimlesin ning see oleks pidanud need nähud välistama,“ tõdeb ta.

Aastaid käis Reet arsti juures ja rääkis, et selg, käed ja õlad valutavad. Teda vaadati kui polkovniku leske. „Arst soovitas vähem tööd teha ja ütles, et mul on ka kaks last ja aed – võtku ma koormust vähemaks ja läheb üle.“

Reet on ametis tootearendusvaldkonnas, kus tema töö on inimeste juhtimine. Ta tõdeb, et tööpäevad olid tõesti pikad ja koormus suur: „Aga on ka selge, et töötamisest käed ja jalad paiste ei lähe.“