Eluaegne võitlus radiatsiooni mõjuga: vesinikupommi plahvatus tõi seletamatud tervisehädad 

Marju Toom oli kolmeteistkümnene, kui Kasahstani piiri ääres lagedas stepis suure tormi kätte jäi. Tüdruk ei teadnud, et see hetk määrab tema saatuse ning edaspidi kulgeb ta elu radiatsiooni tagajärgedega võitlemise vaimus.

Nüüd, 80aastasena, näeb Marju Toom oma möödunud elukäigus palju huvitavaid kokkusattumusi ja juhuseid. Need on pannud teda uskuma: „Kõik on omavahel seotud“. Ikka ja jälle on tema elu puudutanud radiatsioon.

Marju on kogu elu maadelnud ebamääraste tervisehädadega, millele arstidel on olnud raske seletust leida. Ta on käinud kaksteist korda kirurginoa all. 1978. aastal tehtud lõikus, mille põhjuseks oli lõhkenud veresoon, lõppes tüsistusega – naise keha ei allunud hästi narkoosile, seepärast tuli talle anda uinutit tavapärasemast rohkem. See põhjustas pideva ja parandamatu kätevärisemise.