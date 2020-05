5 põhjust, miks nina jookseb verd  

Sage viga on haige selili asetamine. Sel juhul võib näida, et veri on saadud pidama, kuid tegelikult võib see nina tagumiste käikude kaudu hoopis makku voolata. Järgneda võib oksendamine, mis on juba väga-väga kole vaatepilt nii kannatanule kui ka kõrvalolijatele.