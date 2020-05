Uudised Miks me ei suuda söömist lõpetada? Põhjus pole iseloomus, vaid toidus! Eha Kruus, ajakiri Tiiu , täna, 06:23 Jaga: M

Miks me ei suuda söömist lõpetada Foto: Istockphoto

Te ei suuda lõpetada maitsestatud krõbinate, kommide või burgerite söömist, kuigi teate, et need pole tervislikud? Küsite endalt, mis teil viga on? Tegelikult peaksite küsima, mis on toidul viga, kirjutab Bee Wilson, raamatu „Kuidas me sööma õpime“ autor.