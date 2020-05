Hea nõu Arst vastab: mida teha, kui stress ajab kõhu punni? Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna, 07:35 Jaga: M

Foto: Pixabay

"Minuga on selline asi, et pinge ja stressiga läheb mul kõht punni, paiste ja valulikuks. Just nagu oleksin söönud gaasi tekitavat toitu või oleksid päevad algamas, aga tegelikult ei ole neid põhjusi. Ja see paistetus kestab nii kaua, kuni pinge maha saan. Kas võib olla, et stress mõjutab siseorganeid, nagu magu ja munasarjad? Mida selle vastu teha?" kirjutas 48aastane naine Tiiu toimetusse.