Hea nõu Toitumisspetsialist vastab: kui palju tohib süüa konserv- ja purgitoitu? Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna, 08:38 Jaga: M

Foto: Stanislav Moškov

"Kui palju soovitate süüa purgitoitu? Olen kaalu langetamiseks osalenud mitmes toitumiskavas. Neis retseptides on sageli konservitud koostisosasid, tihti on need välismaised: oad, herned, kikerherned, tomatid jne. Olen neid süües ikka mõelnud, kas metallpurki pandud toit on ikka sama kasulik kui lahtine ja omamaine. Mida teie ütlete, kas peaks konservide puhul olema ettevaatlik?" küsib lugeja Tiiu toimetuselt.