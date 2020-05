TÄNA TÄHISTATAKSE ÕDEDE PÄEVA: peame leidma tasakaalu koormuse, tasu ja töötingimuste vahel 

Juba mitu kuud järjest riskivad nad iga päev oma eluga pandeemiavastase võitluse eesliinil, et meie tervishoiusüsteem toimiks ja me kõik oleksime hoitud.

2020 on õdede ja ämmaemandate aasta. Sel aastal pööratakse üha rohkem tähelepanu tervishoiusektori mitmekesisusele. Meditsiinisektor vajab järjest enam erinevaid töötajaid, sest meditsiiniline ravi muutub aina kõrgtehnoloogilisemaks ja sellest tulenevalt ka keerulisemaks. Koostöö erinevate spetsialistide vahel, kelle hulgas on nii IT kui ka epideemia kontekstis näiteks statistika pädevusega inimesed, annab parima tulemuse, mida väärib meie ühiskond. Kõige selle juures jääb õdede ja ämmaemandate roll hindamatuks, see on aluseks haiglate ja tervisekeskuste toimimisele.