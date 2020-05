VIDEO | NAHAARST SELGITAB: miks tekib piinlik kõõm? 

„Kuigi rahvakeeles kasutatakse väljendit kõõm, siis enamikel juhtudel on selle seisundi taga selline nahaprobleem nagu seborroiline dermatiit," ütleb dr Kaldvee. "See on äärmiselt sage probleem, krooniline nahahaigus, mis tähendab, et see kulgeb ägenemiste ja remissioonidega ehk haigusvabade perioodidega.“.

„Kui meil on peanahal ainult kõõm või ketendus, helveste teke, siis see on seborroilise dermatiidi mittepõletikuline vorm. Seborroiline dermatiit haarab rasurikkamaid piirkondi, nagu nägu, peanahk, aga ka rinnak.“

„Põhjust päris täpselt ei teata, kuid arvatakse, et see on ühe pärmseene elutegevusel tekkinud nahareaktsioon,“ selgitab dr Kaldvee.

Arst rõhutab, et see ei tähenda, et seborroilise dermatiidiga inimesel on seeninfektsioon ja ta on kuidagi ohtlik teistele. „Seda kindlasti mitte. Meie nahk pole steriilne, meie kõigi nahal on seened, bakterid, viirused, mis on tegelikult meie naha normaalne mikrofloora, mis kaitseb meie nahka ümbritseva keskkonna eest. Kuid teatud inimestel on nahk veidikene tundlikum selle pärmseene elutegevusel tekkinud ainete tõttu ja see tundlikkus väljendubki tavaliselt ketendusena, raskematel juhtudel võib olla ka sügelus ja punetus.“

Kõõma on sagedamini noortel täiskasvanutel ja meestel sagedamini kui naistel.

Kõõma teket soodustavad näiteks rasune nahk, perekondlik eelsoodumus, stress. Stress ja nahaprobleamid on väga-väga tihedalt seotud, rõhutab arst.