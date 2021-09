VIDEO | NAHAARST SELGITAB: miks tekib piinlik kõõm ja kuidas sellest lahti saada? 

„Kuigi rahvakeeles kasutatakse väljendit kõõm, siis enamikel juhtudel on selle seisundi taga selline nahaprobleem nagu seborroiline dermatiit," ütleb dr Kaldvee. "See on äärmiselt sage probleem, krooniline nahahaigus, mis tähendab, et see kulgeb ägenemiste ja remissioonidega ehk haigusvabade perioodidega.“