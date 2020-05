NAKKUSEOHT: terviseamet soovitab Lääne-Tallinna keskhaiglal plaanilise ravi taastamisega oodata 

Terviseamet on koostöös Lääne-Tallinna keskhaiglaga tuvastanud, et ajavahemikul 12. märts kuni 5. mai nakatus koroonaviirusse 24 Lääne-Tallinna keskhaigla töötajat ning perioodil 24. märts kuni 1. mai sai nakkuse 24 haiglas viibinud patsienti.

Terviseameti põhja regionaalosakonna tervishoiu menetlusgrupi juht doktor Juta Varjase sõnul algatas terviseamet nakatumise põhjuste täiendavaks uurimiseks ka riikliku järelevalvemenetluse, millega uuritakse muuhulgas isikukaitsevahendite kasutamist haiglas. „Loodame koostöös haiglaga oma küsimustele kiiresti vastused saada, sest plaanilise ravi nakkusohutu taastamine on kindlasti nii meie kui haigla prioriteet,“ ütles doktor Varjas, kelle sõnul on haigla viiruse leviku piiramiseks mõned osakonnad ka isolatsiooni määranud. „Kuigi haiglas on osakondi, kus nakkuse levikule on edukalt piir pandud, pole viiruseoht veel möödas."