Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Pärast tööd pole üldse jaksu – kas see võib olla kevadväsimus? Viktor Vassiljev , täna, 06:00

"Multivitamiinikuur tuleb igaühele kasuks ja värskes õhus ringi liikumine," ütleb dr Viktor Vassiljev. Foto: Robin Roots

"Olen noor pensionär ja käin veel ehitusel tööl, seda pole kriis seisma jätnud, täidame kenasti 2 + 2 reeglit ja maskid on tööandja poolt ka antud, ja pole see töö raskem kui enne, aga viimasel ajal on kole väsimus kallal. Pärast tööd ei jaksa muud, kui kõht täis süüa ja diivanil pikali olla. Kui see on kevadväsimus, siis vanasti küll sellist ei tundnud."