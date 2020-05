PERESÜNNITUSED ON TAAS LUBATUD: arvestada tuleb nende rangete ohutusnõuetega! 

ITK ämmaemandusjuhi Vivian Arusaare sõnul on see kindlasti kõikidele sünnitajatele ja ka peredele rõõmustav uudis. „Hea meel, et saame taas lubada peresünnitusi – isa saab olla juures oma lapse sünnil ning toeks naisele. Viimased üheksa nädalat on meile näidanud, et kõik sünnitajad on olnud väga vaprad ja saanud ilusti ka kaaslaseta hakkama. Loomulikult ei ole olnud see neil kerge. Suur tänu kõikidele emadele ja nende peredele, et olite nii mõistvad ja saite aru, miks oli tehtud selline raske otsus mitte lubada kaaslasega sünnitusele.“