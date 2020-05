Hea nõu OLED RAHULOLEMATU ARSTI VÕI RAVIGA? Vaata, kust leida nõu ja abi! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 07:00 Jaga: M

GALERII

Raviasutuse juhtkond on esimene kontakt, kes peab lahendama võimalikud erimeelsused patsiendi ja arsti vahel. Foto: Vida Press

Enamasti pöörduvad inimesed arsti või raviasutuse poole tõsiste tervisemuredega. Mõnikord aga ei saa patsient oodatud abi. Rahulolematuseks võib olla väga erinevaid põhjusi – alates hirmust, et arst on teinud valesid otsuseid, kuni kahtluseni, et raviasutus võttis liigselt raha. Kust saada nõu ja abi?