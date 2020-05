DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui põlv on paistes? 

Epidemioloogid kinnitavad, et 1. mai seisuga oli Eestis koroonanakkuse kandjaid 1 inimene 5000 elaniku kohta. Koolipoisi arvutus näitab, et 1,3 miljoni seas seega 260 nakkusallikat. Neist osa haiglas luku taga ja osa kodus karantiinis jälgimise all. Otsustage ise, kas võimalus nakkusohtliku kaaskodanikuga kokku sattuda on teie jaoks suur või väike. Aga siiski olemas. Kui uudistes oleks öeldud, et kuskil jookseb ringi maniakk-mõrtsukas, ega te väljas ju eriti ei uitaks. Aga kui teatatakse, et 100 maniakki on tänavatele lahti lastud? Kindel see, et kogu Eesti kükitaks värisedes koduisolatsioonis.