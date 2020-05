KOPSUARST ON MURELIK: e-sigarettide ohutusest on tekkinud vale arusaam 

Kuigi e-sigaretid on loodud ligi 15 aastat tagasi ja olnud vabalt kasutusel alates 2005. aastast, on need olnud eriti populaarsed viimased 5–6 aastat. „E-sigarettide omaaegseks eesmärgiks oli abistada suitsetamisest loobuvaid inimesi. Nüüdseks on aga e-suitsetamisest saamas maailmas suur probleem, kuna tekkinud on vale arusaam e-sigarettide ohutusest,“ ütleb Ida-Tallinna Keskhaigla pulmonoloog Žanna Šreitor.