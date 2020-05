DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui öösel ajab köhima? 

Halloo, kas see kiri on nüüd kuskilt paralleelmaailmast, kus pole suitsumehe köhast midagi kuuldud? No võib ju proovida köharohtu ja unerohtu kas koos või vaheldumisi, aga kui ikka suitsetamine enam inimese moodi elada ei lase, siis kui kaua veel peab seda kannatama.

Ilmselgelt on krooniline bronhiit juba sellises staadiumis, et varsti tekib õhupuudus ja surmapõhjuseks saab olema lämbumine. Vabatahtlik kusjuures. Teine võimalus oleks muidugi suitsetamine maha jätta ja elada edasi inimese kombel, aga no kes see nii geniaalse mõtte peale oskab ise tulla.