ELUNDIDOONORLUS: kas tasub karta? Või hoopis aidata? 

Just selline on üks hirm ja müüt, mis imbub inimeste kõnelustesse, kui tuleb jutuks surmajärgne elundite loovutamine ja selle kohta tahteavalduse täitmine.

On ju elundidoonorlus andnud rikkalikku ainest põnevusfilmidele, kus organitega kaubitsemine on levinud. Kas mäletate 1978. aastal linastunud Ameerika filmi „Kooma“, kus säras 34aastane Michael Douglas? Peategelased sattusid müsteeriumisse, kus hea tervisega patsiendid jäid pärast lihtsat operatsiooni koomasse. Lõpuks paljastati kuritegelik organitega kaubitsemise skeem.

Filmid ja müüdid ei pruugi aga igal juhul tõsielu peegeldada. Tartu Ülikooli kliinikumi uroloogia ja neerusiirdamise osakonna vanemarstid-õppejõud Peeter Dmitriev ja Aleksander Lõhmus on juba üle 40 aasta ühise meeskonnana neerusid siiranud ja ütlevad, et nii need asjad ei käi.

„Kõikvõimalike riikide seadusandluse üks punkte on see, et arstid, kes ravivad potentsiaalseid doonoreid, ja need, kes elundeid siirdavad, ei tohi kattuda – et ei tekiks huvide konflikti,“ selgitab Dmitriev. „Iga neurokirurg või intensiivraviarst on huvitatud sellest, et inimene paraneks ja jääks ellu. Iga patsiendi surm on arsti isiklik kaotus. Kahtlused, et doonoreid kuidagi produtseeritakse, ei ole õigustatud,“ kinnitab ta.

Aleksander Lõhmus lisab, et surmajärgne doonorlus tõuseb päevakorda alles siis, kui haigel on diagnoositud ajusurm – seisund, kus inimese aju on lootusetult hävinud. „Alles siis on intensiivraviarstil õigus digiloost järele vaadata, kas inimene on teinud sinna märke, et on nõus oma organeid siirdamiseks loovutama. Meie, kes me elundeid siirdame, seda infot ei näe,“ sõnab doktor.

Peeter Dmitrievi sõnul põhinevad Eesti seadused eeldatava nõusoleku printsiibil. „Me eeldame, et inimestel ei ole midagi selle vastu, et pärast lahkumist nende organeid siirdamiseks kasutatakse. Aga sellest hoolimata soovime alati teada, kas inimene on oma eluajal sellega nõus olnud. Siis annabki infot tema digiloosse tehtud märge,“ selgitab doktor. Paraku ei ole märke tegemine veel laialt levinud – oma tahteavalduse on allkirjastanud alla ühe protsendi Eesti rahvastikust.

„Kui märget ei ole, siis küsivad intensiivraviarstid lahkunu lähedastelt, mida inimene on elu jooksul doonorlusest arvanud. Nii kriitilises situatsioonis üldiselt ei valetata – teades, et nende lähedane on olnud nõus, seda ka öeldakse,“ ütleb Dmitriev. „Aga sugulased võivad selle protsessi ka lihtsalt blokeerida ja keelduda koostööst. Ehkki Eesti seaduse järgi pole vaja sugulaste nõusolekut arvestada, ei ole meil lähedaste vastuseisu korral kunagi selle protsessiga edasi mindud.“