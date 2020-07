Viis põhjust, miks uni on kehv 

Une pikkus on inimeseti erinev, jäädes 7–8 tunni piiresse ööpäevas. Ehkki inimene magab kolmandiku oma elust, pole see ebamõistlikult kulutatud aeg! Unel on tervendav mõju, see on vajalik füüsiliseks ja vaimseks taastumiseks. Magades kaitseb organism end haiguste ja infektsioonide eest ning maandab ärkveloleku pingeid. Uni ei ole ärkveloleku vastand, vaid on aktiivne protsess – aju töötleb päevast infot, salvestab sellest olulise pikaajalisse mällu, lahendab probleeme ja käsitleb tundeid, ilma et me ise seda teadvustaks. Rahvatarkusel, et hommik on õhtust targem, on tõepõhi all!