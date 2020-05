Kevadpuhastus toob elujõudu ja energiat 

Saleduspreparaatide kasutades tuleb osata pöörata tähelepanu näiteks sellele, et lahtistavaid vahendeid ei tohi kasutada pikka aega järjest – need raskendavad toitainete imendumist ja aeglustavad soole motoorikat. Joodi sisaldavad tooted ei sobi kilpnäärme probleemide, eelkõige ületalitluse korral. Kofeiini, õunaäädikat ja vürtsikaid koostisosi sisaldavad toidulisandid ei pruugi sobida tundliku maoga inimestele. Apteeker aitab üle vaadata ka võimalikud koostoimed iga päev võetavate ravimitega.

Ainuüksi toidulisanditele ei või Nellise sõnul lootma jääda. „Esmatähtis on mitmekesine tasakaalustatud toidulaud, kus on vähendatud kiirete süsivesikute ja küllastunud rasvade kogust. Vajalikud on ka mõõdukas füüsiline aktiivsus vähemalt 150 minutit nädalas, piisav kogus vett ja korralik uni. Sel juhul saleduspreparaadid toetavad protsessi ja aitavad kindlamini eesmärgini jõuda.“

Ostes aga toidulisandeid internetist või postkasti pandud reklaamide kaudu, seisab tarbija silmitsi ohtudega. Toodetesse, mis lubavad suurt kaalulangust, ilma et peaks toiduvalikut muutma ega füüsilist koormust suurendama, tuleb suhtuda skeptiliselt! „Nende üle pole kontrolli ja riski, et kasu asemel saab tervis kahju, võtab enda kanda ostja. Ajutiselt võivad need mõju avaldada, kuid toitumist muutmata enamasti pikaajalist tulemust ei saavuta. Pole harv, et peale väljareklaamitud toimeainete sisaldavad need ka selliseid, mis tervisele kasulikud ei ole,“ selgitab Nellis.

Puhastuskuur on õidepuhkemine koos loodusega

Ireen Reilandt, Biomarketi tervise- ja iluvaldkonna juht:

Kümmekond aastat tagasi arvasin, et kui süüa tervislikult, pole keha aeg-ajalt puhastamine oluline. Mõeldes, et joogivees on üha enam väetiste ja taimekaitsevahendite jääke, õhk on saastatud, rõivad ja jalanõud töödeldud kemikaalidega ning stressitase kasvab, võiks keha loomulikku puhastumisfunktsiooni kord aastas toetada. Kui mõelda religiooniga seotud kevadpaastule, tundub sümboolne talvevammuse õlgadelt viskamine ja koos loodusega õidepuhkemine igati loomulik.

Puhastuskuuri eesmärk on mürkidest vabanedes ergutada seedimist ja saavutada kergem, mõtteselgem ja energilisem olek. Seejuures loovutab keha puhastudes ka kilosid.