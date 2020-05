KARDIOLOOG RÜTMIHÄIRETE RAVIST: palju sõltub inimesest endast ja millal häired tekivad 

Ravimeid on kahte liiki: esimesed on vajaliku pidevaks raviks, et hooge ära hoida ja teised on pill-in-the-pocket tüüpi ravimid, mis on vajalikud juhuks, kui hoog tekib. Kui viimased jäävad vajalikul hetkel liiga nõrgaks, siis on veel erakorralises meditsiinis olemas veeni manustatavad ravimid, mis on väga efektiivsed. Kõige kaasaegsemaks ravivõimaluseks on rütmihäirete kateeterablatsioonravi, mida näiteks meie haiglas väga intensiivselt arendatakse ja juurutatakse.

Teine liik patsiente on keerukama virvendusarütmiaga, neil on täiesti ebaregulaarsed südamelöögid ja tekib absoluutne südame rütmist äraolek. See on oluliselt ohtlikum diagnoos, sest puudub igasugune korrapärasus ja ajuinsuldi oht on kõrgem.

Raviks saab samuti kateeterablatsiooni kasutada, aga edukuse protsent on oluliselt madalam, kusagil ⅓. Kas aga peab patsiendile rakendama tablettravi või on kohe tarvis kateeterablatsiooni, on juba diagnostika küsimus.

Üldiselt on meie edukus rütmihäirete ravis Regionaalhaiglas kasvanud, sest aparaadid on paremad ja arstid on veelgi kõrgema kvalifikatsiooniga. Rütmihäirete kabinet on kõrgel tasemel ning nemad oskavad kõige paremat nõu anda.

Kas kateeterablatsiooniga on võimalik ühekordse protseduuriga rütmihäirete probleemist jagu saada?

Jah, osadel patsientidel ongi nii, et hiljem enam kunagi rütmihäireid ei esine. Ent just need virvendusarütmiaga patsiendid, keda ma enne mainisin, vajavad tavaliselt korduvaid protseduure. Ja igal protseduuril on oma ohud. Kui me kohe esimesel ravikorral läheneme liiga intensiivselt, siis võime kahjustada elutähtsaid südameelektrisõlmi ning patsient võib halvimal juhul vajada südamestimulaatorit.